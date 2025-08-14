Страны Балтии перед встречей Трампа и Путина на Аляске напомнили о своем опыте оккупации

Главы МИД государств Балтии перед встречей лидеров США и РФ на Аляске по российско-украинской войне опубликовали совместную колонку, где предостерегают от любого примирения с "временной" оккупацией части территории Украины и напоминают о своем опыте.

Как сообщает "Европейская правда", совместная колонка министров вышла в Financial Times.

Соавторами публикации стали министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, глава МИД Латвии Байба Браже и их литовский коллега Кястутис Будрис

"С приближением важного саммита США и РФ на Аляске начались спекуляции о возможности "обмена территориями" между Украиной и Россией. Звучали утверждения, что оккупация частей территории Украины будет "только временно" и "только де-факто", что оставляет надежду на их возвращение в Украину в будущем... Но страны Балтии знают, что такое "только де-факто" российская оккупация и что "временно" может означать полвека", – отмечают они.

Министры напомнили исторические обстоятельства, при которых их страны оказались в "сфере влияния" СССР по сговору Сталина и Гитлера, оказались под оккупацией и пережили массовые репрессии со стороны обоих режимов по очереди.

Они отметили, что хотя многие государства Запада никогда не признали советскую аннексию их государств, в частности благодаря принципиальной позиции США, это никак не защищало шесть миллионов литовцев, латвийцев и эстонцев от всего, что несла за собой оккупация – депортаций, репрессий, советизации и русификации, масштабного контроля государства за всеми сферами жизни.

"Сейчас шесть миллионов украинских граждан живут под российской оккупацией в регионах, которые Россия захватила силой. Те, кому удалось бежать, рассказывают о пытках, заключении, масштабном надзоре, пропаганде и других жестоких напоминаниях о советских временах", – отметили министры.

Также они напомнили, что около 300 тысяч украинцев до сих пор остаются в неоккупированных районах Донецкой области, и около миллиона – на неоккупированных территориях Запорожья и Херсонщины.

"Поддержать идею обмена землями ради хрупкого мира – это повторение прошлого и "приглашение" к повторению самых темных страниц истории. Планы Путина не изменились. Единственный надежный путь к устойчивому миру – это через силу: непоколебимое трансатлантическое единство, чтобы давить на Россию, максимальную поддержку Украины, чтобы она могла защищать своих людей и территорию, и глубокие и постоянные инвестиции в нашу собственную оборону. Тогда агрессия Москвы встретится с единственным языком, который она понимает", – заключают министры.

Перед этим министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что принуждение Украины к уступкам агрессору будет такой же ошибкой, как сдача Чехословакии нацистской Германии в 1938 году.

