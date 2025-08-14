Трамп оцінив шанси провалу зустрічі з Путіним у 25%

Президент США Дональд Трамп передбачає, що його зустріч з очільником Кремля Владіміром Путіним має 25% шансів на провал.

Трамп назвав майбутній саміт із Путіним спробою підготувати ґрунт для другої зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським з метою досягнення угоди про припинення війни.

На запитання журналіста, чи є якийсь сценарій, за якого зустріч буде вважатися провальною, Трамп відповів: "Так, 25%".

"Ця зустріч готує ґрунт для другої зустрічі. Друга зустріч буде дуже, дуже важливою, тому що саме на ній буде укладено угоду", – сказав Трамп.

Він припустив, що під час другої зустрічі будуть "поступки" щодо кордонів і територій. За його словами, п'ятнична зустріч "схожа на шахову партію".

"Ця зустріч готує ґрунт для другої зустрічі, але є 25% ймовірності, що ця зустріч не буде успішною", – повторив він.

Трамп також висловив готовність ввести додаткові санкції проти Росії.

"Так, я б це зробив. Якщо питання не буде вирішено", – сказав він, маючи на увазі війну в Україні.

Також Трамп заявив, що, на його думку, очільник Кремля прибуває на саміт на Аляску з наміром "укласти угоду" про припинення війни в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив напередодні, що Трамп зателефонує йому після того, як зустрінеться з очільником Кремля.

