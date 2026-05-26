В аварії шкільного автобуса в Бельгії загинули двоє дітей і двоє дорослих

Двоє дорослих, які перебували в автобусі, та двоє з семи дітей, що їхали в ньому, загинули в результаті зіткнення шкільного автобуса з поїздом у Бельгії.

Цю інформацію підтвердив міністр транспорту Жан-Люк Круке, передає "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

У результаті зіткнення загинули четверо людей. Це двоє дітей віком 12 та 15 років, їхній 27-річний супроводжуючий та 49-річний водій автобуса.

П’ятеро інших осіб, які отримали важкі травми, були доставлені до лікарні. Спочатку їхній стан був критичним, але зараз він стабілізувався.

Зіткнення сталося на залізничному переїзді. Точні обставини аварії все ще розслідуються, але компанія Infrabel вже підтвердила, що на момент зіткнення переїзд був закритий. Ніхто з пасажирів поїзда не постраждав.

"Зіткнення сталося о 8:08 ранку", – заявив речник Томас Бекен.

"Записи з камер спостереження показують, що світлофор був на червоному, а шлагбаум опущений. Машиніст поїзда також ввімкнув екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося. Поїзд прямував до станції Буггенхаут і зменшував швидкість, але удар був дуже сильним. Це сумний день для компанії Infrabel і наші думки зараз з жертвами та їхніми родинами", – додав він.

"Сьогодні Європа сумує разом із Бельгією", – заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Я глибоко вражена новиною про трагічну аварію, що сталася сьогодні в Бугенхауті між поїздом і шкільним автобусом. Висловлюю найщиріші співчуття родинам загиблих та їхнім близьким", – написала глава виконавчого органу ЄС у соцмережах.

У квітні на південному заході Словаччини зійшов з рейок пасажирський потяг, що зіткнувся з фурою на залізничному переїзді; водій вантажівки загинув.

Перед тим на одній з гілок у французькій Нормандії на увесь день став рух після зіткнення експреса з фурою на переїзді, в аварії загинув машиніст потяга.