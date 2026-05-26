У ЄС кажуть, що знайдуть посланця на мирні переговори, коли буде "готовність РФ до миру"

Обговорення щодо кандидатури посланця від Європейського Союзу для участі у перемовинах про мир в Україні буде доречним, коли Росія продемонструє реальну готовність до завершення війни.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Піньо зазначила, що "обговорення щодо посланців було б чудово провести, коли настане слушний момент – і коли ми побачимо реальну готовність до миру з боку Росії".

"Я не буду вдаватися в подальші деталі обговорень щодо мирних переговорів та посланців. Ви чули нас неодноразово: ми не бачимо жодних сигналів від президента Путіна щодо його реального бажання миру", – заявила речниця.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС залишається розділеним щодо призначення європейського представника для прямого діалогу з Росією в рамках перемовин про мир в Україні.

Секретар Ради національної безпеки України Рустем Умєров у понеділок, 25 травня, у Брюсселі провів неанонсовану зустріч з головою кабінету фон дер Ляєн.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 26 травня здійснює візит у Литву, зокрема, щоб від імені ЄС підтримати країни Балтії та забезпечити координацію у відповідь на загрози безпеці у регіоні.