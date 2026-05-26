Естонія хоче, щоб ЄС відкрив усі кластери з Україною до саміту в червні

Естонський міністр закордонних справ Маргус Тсахкна прагне, щоб Європейський Союз зосередився на процесі, який приведе Україну до повноправного членства в ЄС, та відкрив усі шість кластерів переговорів про вступ до саміту в червні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Минулого тижня стало відомо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні статус асоційованого члена без права голосу в Європейському Союзі на час переговорів про вступ.

Згідно з пропозицією Мерца, Україна, серед іншого, отримала б можливість призначити комісара без права голосу до Європейської комісії та направляти представників до Європейського парламенту, а також поступово отримувати доступ до бюджету Європейського Союзу.

Європейський Союз не має асоційованих членів. Раніше ЄС укладав угоди про асоціацію з країнами-кандидатами. Наприклад, Естонія уклала таку угоду в 1995 році. Цей документ заклав основу для тісної співпраці та створив необхідну правову базу, яка підготувала країну до вступу до Європейського Союзу.

За словами глави МЗС Естонії, Європейський Союз повинен зараз зосередитися на процесі, який приведе Україну до повноправного членства. Для цього всі шість кластерів переговорів про вступ мають бути відкриті вже в червні.

За словами Тсахкни, пропозиція Мерца, яка тепер стала публічною, вже циркулювала, коли Угорщина повністю заблокувала прогрес Європейського Союзу в питаннях розширення більше двох років тому.

"Тим часом ситуація змінилася: в Угорщині сформовано новий уряд, і на даний момент наша рекомендація та позиція полягають у тому, щоб чітко рухатися вперед у рамках узгодженого процесу розширення, а саме – до червневої Ради відкрити всі шість розділів переговорів і рухатися далі з цього моменту. Ці розділи мають бути відкриті як для України, так і для Молдови. Тож такий альтернативний шлях наразі не сприятиме цій діяльності, і тому наша дуже чітка рекомендація та вказівка також стосується інших держав-членів, що ми зараз зосередимося на цьому процесі набуття повноправного членства", – сказав Тсахкна.

За словами Тсахкни, наразі важко оцінити, як швидко можуть просуватися переговори щодо вступу України.

"Дуже важко сказати, оскільки є дуже складні розділи, наприклад, щодо сільського господарства, щодо вільного руху робочої сили, а також бюджетні питання на майбутнє, якщо Україна приєднається до Європейського Союзу", – сказав Тсахкна, додавши, що ця тема є дуже політичною.

Марко Міхельсон, голова Комітету з питань закордонних справ Рійгікогу, заявив, що ані Естонія, ані Україна не хочуть, щоб Україні було надано статус асоційованого члена Європейського Союзу.

Міхельсон також зазначив, що зараз важливо, щоб переговори про вступ розпочалися наступного місяця.

Український Міністр закордонних справ Андрій Сибіга утримався від підтримки або категоричного заперечення ідеї Фрідріха Мерца про новий формат відносин ЄС з Україною, але нагадав про вимогу Києва.

А віцепрем’єр з європейської і євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що Україна не проти елементу із пропозиції канцлера Німеччини про "асоційоване членство", який стосується участі у роботі інституцій ЄС що до повноправного вступу в Євросоюз.

Читайте також: Що замість "асоційованого членства"? Пояснюємо, як має змінитися пропозиція ЄС для України.