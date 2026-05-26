Санду повернула громадянство Молдови колишньому президенту Румунії

Президентка Молдови Мая Санду своїм указом поновила молдовське громадянство колишньому президенту Румунії Траяну Бесеску, яке у 2017 році у нього забрав попередник Санду на посаді Ігор Додон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання Newsmaker.

Санду подякувала Бесеску за внесок у забезпечення можливості отримання громадянами Молдови румунського громадянства.

"Від імені наших громадян я дякую йому за внесок у виправлення історичної несправедливості та сприяння відновленню румунського громадянства, просування надання стипендій для нашої молоді та незмінну підтримку Молдови", – сказала Санду 26 травня.

Вона додала, що для неї честь "виправити несправедливість щодо Бесеску", повернувши йому громадянство Молдови.

Зі свого боку Бесеску подякував Санду в соцмережі.

"Запевняю вас, що я залишаюся відданим справі інтеграції Молдови до Європейського Союзу, а також справі возз’єднання країни та румунського народу", – написав Бесеску у Facebook.

Траян Бесеску та його дружина отримали громадянство Молдови в листопаді 2016 року за указом колишнього президента країни Ніколае Тімофті.

Однак через рік Ігор Додон, який переміг на виборах, позбавив експрезидента Румунії молдовського громадянства. Бесеску оскаржив указ Додона в суді, а потім в Апеляційній палаті та Вищій судовій палаті (ВСП). У листопаді 2018 року ВСП відхилила скаргу Бесеску про поновлення громадянства.

Санду раніше заявила, що не може скасувати рішення ВСП, але сам Бесеску може знову подати документи на отримання молдовського громадянства відповідно до закону.

Бесеску в період свого президентства з 2004 до 2014 року зробив істотний внесок у спрощення отримання румунського громадянства для молдован.