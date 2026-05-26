Зеленський зустрівся із Тихановською

Новини — Вівторок, 26 травня 2026, 14:16 — Уляна Кричковська

Президент Володимир Зеленський зустрівся з лідеркою демократичних сил Білорусі Світланою Тихановською.

Про це він повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".  

У вівторок, 26 травня, у Києві Зеленський обговорив із Тихановською прагнення білоруського народу позбутися російського втручання, а також те, що Росія намагається ще більше втягнути Білорусь у війну проти України. 

"Ми цінуємо кожен прояв підтримки від білорусів для вільної України та знаємо, що буде день, коли між нашими державами знов будуть добросусідські відносини на основі реальної незалежності і України, і Білорусі від Москви", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна ніколи не була загрозою для Білорусі.

Раніше у Тихановської пояснили візит до Києва. Як повідомлялося, міністр Сибіга після зустрічі з Тихановською виступив проти послаблення санкцій щодо "Білоруськалію"

