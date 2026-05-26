У Бельгії потяг врізався у шкільний автобус, є загиблі

У Бельгії у вівторок близько 8:15 ранку на залізничному переїзді в Бугенхауті (Східна Фландрія) поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом.

Про це повідомляє RTBF, передає "Європейська правда".

В результаті аварії кілька людей в автобусі загинули. Кількість постраждалих наразі невідома. За даними ЗМІ, пасажири потяга лишились неушкодженими.

У той момент, коли автобус переїжджав залізничний переїзд, "шлагбауми були опущені, а світлофори горіли червоним", стверджує залізничний оператор Infrabel. "Подальше розслідування має з’ясувати, як могла статися ця аварія", – додали там.

За даними Infrabel, поїзд прямував з Брюгге до Буггенхаута, де мав зупинку.

"Переїзд знаходився за кілометр до станції, тож поїзд уже дещо сповільнювався, але удар був надзвичайно сильним. Машиніст все ж спробував застосувати аварійне гальмування, але було вже запізно", – зазначили в компанії.

За інформацією телеканалу VRT, окрім водія, у шкільному автобусі перебували семеро школярів та супроводжуючий.

Міністр внутрішніх справ Бернар Квінтін відреагував на аварію в Бугенхауті. "З великим сумом я дізнався про трагічну аварію в Бугенхауті, в якій поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом", – написав він у дописі в X.

"Мої думки – з жертвами та їхніми рідними. Бажаю пораненим сил. Дякую нашим службам екстреної допомоги за оперативне реагування на місці події", – додав він.

У квітні на південному заході Словаччини зійшов з рейок пасажирський потяг, що зіткнувся з фурою на залізничному переїзді; водій вантажівки загинув.

Перед тим на одній з гілок у французькій Нормандії на увесь день став рух після зіткнення експреса з фурою на переїзді, в аварії загинув машиніст потяга.