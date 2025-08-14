В Естонії оголосили кризову ситуацію в сільському господарстві через погану погоду

В Естонії оголосили кризову ситуацію у сільському господарстві через несприятливі погодні умови цього сезону.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

Естонський уряд схвалив постанову, якою визнав, що протягом квітня-липня в країні переважали несприятливі погодні умови, що відобразилося на врожаї та економічному становищі аграріїв.

Зокрема, у період інтенсивного росту більшості рослин були низькі температури і заморозки, а також надмірні опади та град. Постраждали не лише ті, хто вирощує сільськогосподарські культури, а й пасічники.

"Всі ми бачили, яким було це літо, і холодна весна, що на тижні затримала ріст рослин, а далі почалися нескінченні дощі та град. Все це створило дуже скрутну ситуацію для наших фермерів. Для багатьох це вже третій складний рік. Врожай пропадає, якість погіршується, а заплановані роботи не вдається реалізувати", – прокоментував міністр з регіональних питань і сільського господарства Гендрик Йоганнес Террас.

Після такого юридичного кроку Естонія може звернутися до Єврокомісії щодо підтримки для постраждалого бізнесу. "Це наступний крок, над яким ми вже працюємо", – сказав міністр.

Також аграрії зможуть посилатися на цю постанову, якщо через збитки не можуть виконати завчасно погоджені контракти.

Минулого тижня надзвичайну ситуацію у сільському господарстві оголосила Латвія.

Молдовські садівники ще у травні скаржилися, що через пізні заморозки цьогоріч залишаться майже без врожаю.