В Эстонии объявили кризисную ситуацию в сельском хозяйстве из-за неблагоприятной погоды

В Эстонии объявили кризисную ситуацию в сельском хозяйстве из-за неблагоприятных погодных условий этого сезона.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

Эстонское правительство приняло постановление, которым признало, что в течение апреля-июля в стране преобладали неблагоприятные погодные условия, что отразилось на урожае и экономическом положении аграриев.

В частности, в период интенсивного роста большинства растений были низкие температуры и заморозки, а также чрезмерные осадки и град. Пострадали не только те, кто выращивает сельскохозяйственные культуры, но и пасечники.

"Все мы видели, каким было это лето, и холодная весна, которая на недели задержала рост растений, а дальше начались бесконечные дожди и град. Все это создало очень трудную ситуацию для наших фермеров. Для многих это уже третий сложный год. Урожай пропадает, качество ухудшается, а запланированные работы не удается реализовать", – прокомментировал министр по региональным вопросам и сельскому хозяйству Хендрик Йоханнес Террас.

После такого юридического шага Эстония может обратиться в Еврокомиссию за поддержкой для пострадавшего бизнеса. "Это следующий шаг, над которым мы уже работаем", – сказал министр.

Также аграрии смогут ссылаться на это постановление, если из-за убытков не могут выполнить заранее согласованные контракты.

На прошлой неделе чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве объявила Латвия.

Молдовские садоводы еще в мае жаловались, что из-за поздних заморозков в этом году останутся почти без урожая.