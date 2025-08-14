У Молдові пояснили присутність українських літаків, які бачили на півночі країни

У Молдові пояснили, звідки взялися українські літаки, переміщення яких помітили у середу в північній частині країни.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

В Органі цивільної авіації Молдови пояснили, що три українські літаки, які 13 серпня летіли над Бєльцями у бік аеропорту Маркулешт, перебувають у Молдові на підставі офіційного запиту МВС України – щодо загалом 5 літаків, що використовуються для гуманітарних місій і термінових завдань.

Це один Ан-26, три Ан-32П та один Ан-32Б. У відомстві зазначили, що ці літаки відносять до пошуково-рятувальних.

Три літаки прилетіли у Маркулешти 13 серпня для тимчасової стоянки і технічного обслуговування.

Аеропорт Маркулешт розташований у північно-східній частині Молдови, приблизно за 30 км від кордону з Україною.

Торік Міноборони Молдови публікувало спростування фейку про нібито дозвіл на транзит територією країни винищувачів F-16 для України – їх нібито мали розмістити у Маркулештах.

У 2022 році у Молдові заперечили чутки про український літак, який нібито забирав запчастини для винищувачів.