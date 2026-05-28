Єврокомісар заявив про "чіткий курс" Угорщини на відновлення верховенства права

Європейський комісар з питань юстиції Майкл Макграт вважає, що Угорщина рухається "дуже чітким і непохитним" шляхом до відновлення верховенства права.

Про це він сказав у програмі Euronews "Europe Today", пише "Європейська правда".

Макграт заявив, що Угорщина знаходиться на "чіткому та непохитному" шляху до відновлення верховенства права, і ЄС співпрацюватиме з Будапештом для оцінки прогресу.

Він також оголосив, що наступного тижня відвідає Будапешт, щоб зустрітися з міністром юстиції країни Мартою Герог, "щоб домовитися про реформи та розглянути прогрес, якого вони планують досягти протягом найближчих місяців".

"Наразі вони продемонстрували дуже чітку та непохитну прихильність цьому шляху", – сказав він.

Також єврокомісар запевнив, що він стежитиме за виконанням країною зобов’язань щодо впровадження цих змін.

"Ми готові співпрацювати з ними та підтримувати їх", – додав він.

Цього ж дня прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна близька до розморожування коштів Європейського Союзу.

Європейська комісія нібито висунула Мадяру 27 умов для розблокування коштів для Угорщини, серед яких – перевірки щодо боротьби з корупцією та скасування рішень ще чинного прем’єр-міністра Орбана, які вважаються такими, що порушують правила ЄС.