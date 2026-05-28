Сейм Латвії затвердив новий уряд

У четвер, 28 травня, Сейм Латвії проголосував за затвердження нового складу уряду на чолі з Андрісом Кулбергсом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Новий уряд сформували партії "Об’єднаний список", "Нова єдність", Союз "зелених" і селян та "Національне об’єднання". В опозиції залишилися "Прогресивні" та "Латвія на першому місці".

Глава МЗС Байба Браже – зберегла посаду, а Міноборони очолив Райвіс Мелніс.

Кабінету міністрів доведеться працювати обмежений час – 3 жовтня в Латвії відбудуться парламентські вибори, і за їхніми підсумками 15-й Сейм сформує нову коаліцію.

За затвердження проголосували всі 66 депутатів від коаліційних партій. Проти були 25 законодавців – в основному з "Латвії на першому місці" і "Прогресивних", а також незалежні.

Ідеологічно, виходячи з партійного складу, новий уряд є більш націонал-консервативним і дотримується традиційних цінностей.

Виступаючи перед голосуванням з трибуни, Андріс Кулбергс заявив, що його двері для хороших ідей завжди будуть відкриті для будь-якого депутата Сейму.

Кулбергс підкреслив, що за два тижні в країні вдалося вирішити політичну кризу. Він заявив, що пишається тим, що політики змогли домовитися і знайти спільну мову навіть з чутливих питань. Він також додав, що процес формування цього уряду за латвійськими мірками був надзвичайно швидким – за 10 днів вдалося створити працездатний кабінет міністрів.

Андріс Кулбергс підкреслив, що обов'язок уряду – дбати про зовнішню, економічну та енергетичну безпеку Латвії, а також про безпеку людей всередині країни. Прем'єр хоче, щоб очолюваний ним уряд запам'ятали словами "швидкість і відповідальність".

Кулбергс також підкреслив, що економіка держави йде рука в руку з безпекою. "Без безпеки не буде економіки, а без економіки не буде безпеки", – сказав він.

Хорошим прикладом цього, за його словами, є Україна – країна, яка навіть в умовах війни здатна виробляти, впроваджувати інновації та експортувати їх. "Є чому повчитися", – заявив політик.

Нагадаємо, 14 травня прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня подала заяву про відставку до Сейму, разом з нею у відставку пішов увесь уряд.

Цьому передував вихід з коаліції партії "Прогресивні". Тригером для розпаду коаліції стала критика на адресу міністра оборони Андріса Спрудса – представника цієї політсили – через інциденти із заблукалими українськими дронами, під тиском якої він пішов у відставку.

Після консультації з партіями президент Латвії Едгарс Рінкевичс доручив сформувати уряд Андрісу Кулбергсу з опозиційного "Об’єднаного списку".

