Рада ЄС схвалила виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах Ukraine Facility

Україна отримає транш у розмірі майже 2,8 млрд євро після того, як Рада Євросоюзу ухвалила рішення про сьоме виділення коштів у рамках Механізму підтримки ЄС Ukraine Facility.

Про це повідомили журналістам у пресслужбі Ради ЄС, передає "Європейська правда".

У Раді ЄС уточнили, що ця сума є результатом успішного виконання Україною одинадцяти з двадцяти кроків, необхідних для отримання сьомого траншу.

Вона також свідчить про запровадження низки заходів, зокрема одного, необхідного для п’ятого траншу, та двох – для шостого.

Крім того, Україна виконала низку умов раніше, ніж це передбачалося Ukraine Facility. Зокрема, йдеться про два кроки в рамках восьмого траншу та ще два – в рамках дев’ятого. Відповідно до нової методології, прийнятої Комісією, Україна вперше отримає компенсацію за таке дострокове виконання.

Виплати в рамках Ukraine Facility пов’язані з "Планом для України", який окреслює стратегію Києва щодо відновлення, реконструкції та модернізації, а також графік впровадження реформ, узгоджених із цілями вступу країни до ЄС у найближчі роки.

Поточний сьомий транш є продовженням попереднього шостого траншу на суму близько 2,3 млрд євро, наданого у грудні 2025 року.

"Європейська правда" раніше повідомляла, що сьомий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу у рамках механізму Ukraine Facility – 2,8 млрд євро – буде перерахований Україні на початку червня 2026 року.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що Україна виконала низку вимог для отримання нового траншу за Ukraine Facility.

Загалом, ЄС встановлює більш суворі умови щодо реформ для отримання Україною макрофінансових траншів, але Київ чинить опір проханням Брюсселя.