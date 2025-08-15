Більшість американців не вірять у мудрість Трампа щодо війни в Україні

Напередодні зустрічі лідерів США та Росії на Алясці більшість американців не вірять у здатність президента Дональда Трампа ухвалити мудре рішення щодо війни між Росією та Україною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані опитування Pew Research Center, які наводить Politico.

Майже 60% респондентів заявили, що вони "не дуже впевнені" або "зовсім не впевнені" в тому, що Трамп зможе прийняти "мудре рішення" щодо найкривавішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

У опитуванні, проведеному на початку серпня, демократи висловили значно меншу впевненість у здатності президента приймати рішення, ніж республіканці.

Але Трамп також втратив довіру і серед республіканців: 73% заявили, що вони "дещо" або "дуже впевнені" в здатності Трампа впоратися з війною, порівняно з 81% у липні 2024 року.

Американці порівну розділилися в думках щодо того, чи мають США обов'язок допомагати Україні захищатися у війні, причому демократи набагато частіше висловлюють підтримку допомоги США Україні.

Зараз американці рідше, ніж у березні, вважають, що Трамп занадто підтримує Росію у війні. Ця зміна відбулася після того, як Трамп останніми місяцями змінив свою публічну позицію щодо війни, ставши все більш критичним до РФ.

Трамп заявив, що очікує від Путіна серйозного ставлення до зустрічі, погрожуючи "дуже серйозними наслідками" для Москви, якщо російський лідер не погодиться вжити заходів для припинення війни.

Напередодні саміту лідерів США і Росії Дональда Трампа та Владіміра Путіна в місті Анкоридж на Алясці відбувся проукраїнський мітинг.