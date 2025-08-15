Польського президента і міністра оборони обурив скандальний банер ізраїльських фанатів

Президент Польщі Кароль Навроцький і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш обурені через напис на банері ізраїльських фанатів під час матчу ізраїльтян з польським футбольним клубом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Вбивці з 1939 року" – такий напис англійською мовою було розміщено на банері, який вболівальники ізраїльського "Маккабі" з Хайфи вивісили під час матчу проти "Ракова" з Ченстохови в рамках кваліфікації Ліги Конференцій.

"Скандальний банер, вивішений фанатами "Маккабі" з Хайфи, ображає пам'ять польських громадян – жертв Другої світової війни, серед яких було 3 мільйони євреїв. Це дурість, яку не можна пояснити жодними словами", – написав Кароль Навроцький в Х.

Віцепрем'єр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш також висловився. Він зажадав, щоб про це було повідомлено Європейському футбольному союзу (УЄФА).

"Абсолютно скандальна поведінка ізраїльських уболівальників під час матчу Ліги Конференцій стосовно Польщі та поляків. Необхідна однозначна реакція з боку УЄФА. Немає і не буде згоди на історичну брехню проти нашої нації", – підкреслив він у дописі на X.

Президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша оголосив про звернення до УЄФА. Він назвав зміст банера "провокацією" і "фальсифікацією історії".

Віцепрем'єр, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський підкреслив, що "брехня завжди повинна бути рішуче і чітко затаврована".

Речник уряду Адам Шлапка підкреслив: "Скандальна поведінка ізраїльських уболівальників щодо Польщі та поляків. Очікуємо однозначної реакції від УЄФА".

Посольство Ізраїлю в Польщі також відреагувало на банер. "Огидна поведінка деяких прихильників "Маккабі" з Хайфи під час матчу проти "Ракова". Таким словам і діям з обох сторін немає місця ні на стадіоні, ні деінде. Ніколи! Ці ганебні інциденти не відображають дух більшості ізраїльських уболівальників", – заявило посольство у дописі в Х.

Варто зазначити, що нещодавно польські політики обурились через прапор ОУН-УПА на концерті білоруського репера у Варшаві.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що після заворушень на концерті на Національному стадіоні у Варшаві 57 українців повинні будуть покинути країну.

Читайте також: Прапор УПА та депортації в Україну: як російськомовний концерт збурив Польщу проти українців.