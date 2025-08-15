Польского президента и министра обороны возмутил скандальный баннер израильских фанатов

Президент Польши Кароль Навроцкий и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш возмущены из-за надписи на баннере израильских фанатов во время матча израильтян с польским футбольным клубом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Убийцы с 1939 года" – такая надпись на английском языке была размещена на баннере, который болельщики израильского "Маккаби" из Хайфы вывесили во время матча против "Ракова" из Ченстоховы в рамках квалификации Лиги Конференций.

"Скандальный баннер, вывешенный фанатами "Маккаби" из Хайфы, оскорбляет память польских граждан – жертв Второй мировой войны, среди которых было 3 миллиона евреев. Это глупость, которую нельзя объяснить никакими словами", – написал Кароль Навроцкий в Х.

Вице-премьер и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш также высказался. Он потребовал, чтобы об этом было сообщено Европейскому футбольному союзу (УЕФА).

"Абсолютно скандальное поведение израильских болельщиков во время матча Лиги Конференций по отношению к Польше и полякам. Необходима однозначная реакция со стороны УЕФА. Нет и не будет согласия на историческую ложь против нашей нации", – подчеркнул он в заметке на X.

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша объявил об обращении к УЕФА. Он назвал содержание баннера "провокацией" и "фальсификацией истории".

Вице-премьер, министр цифровизации Кшиштоф Гавковский подчеркнул, что "ложь всегда должна быть решительно и четко заклеймена".

Представитель правительства Адам Шлапка подчеркнул: "Скандальное поведение израильских болельщиков в отношении Польши и поляков. Ожидаем однозначной реакции от УЕФА".

Посольство Израиля в Польше также отреагировало на баннер. "Отвратительное поведение некоторых сторонников "Маккаби" из Хайфы во время матча против "Ракова". Таким словам и действиям с обеих сторон нет места ни на стадионе, ни где-либо еще. Никогда! Эти позорные инциденты не отражают дух большинства израильских болельщиков", – заявило посольство в заметке в Х.

