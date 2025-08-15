Білий дім повідомив склад делегації США, що прямує на переговори Трампа й Путіна

У Білому домі оприлюднили перелік усіх членів делегації, яка супроводжуватиме президента Дональда Трампа у поїздці на Аляску, де увечері відбудеться перша за цієї каденції зустріч з очільником Кремля.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У складі американської делегації, що супроводжуватиме Трампа на Аляску – держсекретар Марко Рубіо, а також міністр фінансів Скотт Бессент та міністр торгівлі Говард Лютнік.

Це також очільник ЦРУ Джон Реткліфф і спецпредставник президента Стів Віткофф

Крім того, Трампа супроводжуватимуть керівниця апарату Білого дому С’юзі Вайлз та її заступник Ден Скавіно.

Як повідомляли, очільник МЗС РФ Сергєй Лавров вже прибув в готель на Алясці у светрі з написом "СССР".

Президент США Дональд Трамп заявив, що його саміт з Владіміром Путіним завершиться "дуже швидко", якщо з перших хвилин американський лідер зрозуміє, що зустріч проходить "погано".