Белый дом сообщил состав делегации США, направляющейся на переговоры Трампа и Путина
В Белом доме обнародовали перечень всех членов делегации, которая будет сопровождать президента Дональда Трампа в поездке на Аляску, где вечером состоится первая за эту каденцию встреча с главой Кремля.
Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".
В составе американской делегации, которая будет сопровождать Трампа на Аляску – госсекретарь Марко Рубио, а также министр финансов Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник.
Это также глава ЦРУ Джон Рэтклифф и спецпредставитель президента Стив Уиткофф
Кроме того, Трампа будут сопровождать руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и ее заместитель Дэн Скавино.
Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров уже прибыл в отель на Аляске в свитере с надписью "СССР".
Президент США Дональд Трамп заявил, что его саммит с Владимиром Путиным завершится "очень быстро", если с первых минут американский лидер поймет, что встреча проходит "плохо".