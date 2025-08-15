Трамп: якщо зустріч з Путіним буде поганою, то закінчиться дуже швидко

Президент США Дональд Трамп заявив, що його саміт з Владіміром Путіним завершиться "дуже швидко", якщо з перших хвилин американський лідер зрозуміє, що зустріч проходить "погано".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав журналістам у Білому домі в четвер, його слова наводить CNN.

На його думку, Владімір Путін хоче миру в Україні і не буде несерйозно поводитись на саміті на Алясці 15 серпня.

"Ми з'ясуємо, яка позиція у кожного. І я зрозумію протягом перших двох, трьох, чотирьох або п'яти хвилин... чи буде це хороша зустріч, чи погана", – сказав Трамп журналістам.

"І якщо зустріч буде поганою, вона закінчиться дуже швидко. А якщо зустріч буде хорошою, ми в найближчому майбутньому досягнемо миру", – додав він.

Трамп давно стверджує, що Путін не почав би повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році, якби він був президентом, і в четвер заявив, що війна "ніколи не повинна була відбутися".

"Якби я не був президентом, на мою думку, він би набагато швидше захопив всю Україну. Але я президент, і він не буде зі мною гратися", – сказав Трамп.

Напередодні Центр протидії дезінформації РНБО повідомив, що Владімір Путін готує до зустрічі із президентом США на Алясці "історичні матеріали", щоб довести, що Україна "штучна держава".

Трамп заявив, що очікує від Путіна серйозного ставлення до зустрічі, погрожуючи "дуже серйозними наслідками" для Москви, якщо російський лідер не погодиться вжити заходів для припинення війни.

Напередодні саміту лідерів США і Росії на Алясці відбувся проукраїнський мітинг.