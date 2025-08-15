У Болгарії загасили пожежу на місці аварії вантажного потяга, що транспортував пальне

У Болгарії завершили ліквідацію масштабної пожежі на місці аварії потяга, що перевозив понад 30 цистерн з дизелем.

Про це повідомляє БГНЕС, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався вранці 15 серпня з вантажним потягом у районі міста Симеоновград на півдні країни – він зійшов з рейок, після чого почалась пожежа. Потяг перевозив понад 30 цистерн з дизелем.

Через масштаби інциденту на місце виїхали міністр транспорту Гродзан Караджов, очільники поліції Болгарії та експерти комісії з розслідування залізничних аварій.

До середини дня пожежу ліквідували. Міністр відзначив, що пожежники діяли дуже професійно та запобігли масштабній катастрофі. Як свідчить відео з місця подій, вціліли більше половини цистерн.

Внаслідок аварії серйозно пошкоджене залізничне полотно на ділянці довжиною близько 60 метрів.

Нагадаємо, у Німеччині на початку серпня стались підозрілі пошкодження кабелів на залізниці.

У Румунії минулого місяця поїзд "загубив" два вагони з пасажирами посеред маршруту.



