У Румунії поїзд "загубив" два вагони з пасажирами посеред маршруту

У Румунії під час руху потяга з міста Орадя до Констанци випадково відчепились два останні вагони з пасажирами.

Про це повідомив румунський оператор залізниці CFR, пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Інцидент стався у середу з потягом IRN 1922, що курсував за маршрутом Орадя – Констанца.

На півдорозі через несправність системи зчеплення останні два вагони потяга відчепились під час руху. У результаті поїзд прибув до наступної станції без них, а локомотив повернувся за втраченими вагонами, де в цей час кілька годин перебували пасажири.

Залізничникам довелось замінити вагон з несправним зчепленням, у результаті чого поїзд затримався на 248 хвилин.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав, зазначили у CFR.

Нагадаємо, раніше в липні на залізниці у Малопольському воєводстві Польщі стались значні затримки через помилку диспетчера – два потяги помилково спрямували назустріч одне одному на ту саму колію.

А на німецькому острові Рюген у червні ненадовго зупиняли швидкісний поїзд через пару велосипедистів, які рухались надто близько до колії.