В Болгарии потушили пожар на месте аварии грузового поезда, транспортировавшего топливо

В Болгарии завершили ликвидацию масштабного пожара на месте аварии поезда, перевозившего более 30 цистерн с дизелем.

Об этом сообщает БГНЕС, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел утром 15 августа с грузовым поездом в районе города Симеоновград на юге страны – он сошел с рельсов, после чего начался пожар. Поезд перевозил более 30 цистерн с дизелем.

Из-за масштабов инцидента на место выехали министр транспорта Гродзан Караджов, руководители полиции Болгарии и эксперты комиссии по расследованию железнодорожных аварий.

К середине дня пожар ликвидировали. Министр отметил, что пожарные действовали очень профессионально и предотвратили масштабную катастрофу. Как свидетельствует видео с места событий, уцелели более половины цистерн.

В результате аварии серьезно повреждено железнодорожное полотно на участке длиной около 60 метров.

