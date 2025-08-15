Трамп каже, що прямує на Аляску не для того, щоб вести переговори від імені України

Американський президент Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці з очільником Кремля Владіміром Путіним – посадити Україну та Росію за стіл переговорів без ухвалення рішень щодо території України без участі України.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One, прямуючи на саміт, пише "Європейська правда".

Журналістка запитала у Трампа, чи будуть вони з Путіним на Алясці обговорювати питання щодо "обміну територіями".

"Це питання буде обговорюватися, але я повинен дати Україні можливість прийняти це рішення, і я думаю, що вона прийме правильне рішення", – відповів на це американський президент.

Він сказав, що він прямує на саміт з очільником Кремля "не для того, щоб вести переговори від імені України".

"Я тут для того, щоб посадити його за стіл переговорів. І я думаю, що є дві сторони", – зазначив Трамп.

Напередодні Центр протидії дезінформації РНБО повідомив, що Владімір Путін готує до зустрічі із президентом США на Алясці "історичні матеріали", щоб довести, що Україна "штучна держава".

Трамп заявив, що очікує від Путіна серйозного ставлення до зустрічі, погрожуючи "дуже серйозними наслідками" для Москви, якщо російський лідер не погодиться вжити заходів для припинення війни.

Напередодні саміту лідерів США і Росії на Алясці відбувся проукраїнський мітинг.