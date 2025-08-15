Трамп говорит, что направляется на Аляску не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что цель саммита на Аляске с главой Кремля Владимиром Путиным – посадить Украину и Россию за стол переговоров без принятия решений по территории Украины без участия Украины.

Об этом он сказал во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One, направляясь на саммит, пишет "Европейская правда".

Журналистка спросила у Трампа, будут ли они с Путиным на Аляске обсуждать вопрос об "обмене территориями".

"Этот вопрос будет обсуждаться, но я должен дать Украине возможность принять это решение, и я думаю, что она примет правильное решение", – ответил на это американский президент.

Он сказал, что он направляется на саммит с главой Кремля "не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины".

"Я здесь для того, чтобы посадить его за стол переговоров. И я думаю, что есть две стороны", – отметил Трамп.

Накануне Центр противодействия дезинформации СНБО сообщил, что Владимир Путин готовит к встрече с президентом США на Аляске "исторические материалы", чтобы доказать, что Украина "искусственное государство".

Трамп заявил, что ожидает от Путина серьезного отношения к встрече, угрожая "очень серьезными последствиями" для Москвы, если российский лидер не согласится принять меры для прекращения войны.

Накануне саммита лидеров США и России на Аляске состоялся проукраинский митинг.