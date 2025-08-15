Зеленський перед самітом між Трампом та Путіним: "Сподіваємось на Америку"

Президент Володимир Зеленський перед самітом американського лідера Дональда Трампа та очільника Кремля Владіміра Путіна заявив, що Україна сподівається на Америку.

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 15 серпня, після того, як президент України провів Ставку, він заявив, що очікує сьогодні на доповіді розвідки про актуальні наміри російської сторони та її підготовку до зустрічі на Алясці.

"Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона", – наголосив він.

Зеленський зазначив, що вже настав час завершувати війну, і відповідні кроки "мають бути зроблені Росією".

"Сподіваємось на Америку. Готові, як і завжди, працювати максимально продуктивно", – додав український президент.

Напередодні Центр протидії дезінформації РНБО повідомив, що Путін готує до зустрічі із президентом США на Алясці "історичні матеріали", щоб довести, що Україна "штучна держава".

Трамп заявив, що очікує від Путіна серйозного ставлення до зустрічі, погрожуючи "дуже серйозними наслідками" для Москви, якщо російський лідер не погодиться вжити заходів для припинення війни.

Також він запевнив, що прямує на саміт із очільником Кремля для того, аби посадити Україну та Росію за стіл переговорів, а не ухвалювати рішення щодо території України без її участі.