Зеленский перед саммитом между Трампом и Путиным: "Надеемся на Америку"

Президент Владимир Зеленский перед саммитом американского лидера Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина заявил, что Украина надеется на Америку.

Об этом он написал в соцсетях, передает "Европейская правда".

В пятницу, 15 августа, после того как президент Украины провел Ставку, он заявил, что ожидает сегодня доклады разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске.

"Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностного разговора лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона", – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что уже пришло время завершать войну, и соответствующие шаги "должны быть сделаны Россией".

"Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно", – добавил украинский президент.

Накануне Центр противодействия дезинформации СНБО сообщил, что Путин готовит к встрече с президентом США на Аляске "исторические материалы", чтобы доказать, что Украина "искусственное государство".

Трамп заявил, что ожидает от Путина серьезного отношения к встрече, угрожая "очень серьезными последствиями" для Москвы, если российский лидер не согласится принять меры для прекращения войны.

Также он заверил, что направляется на саммит с главой Кремля для того, чтобы посадить Украину и Россию за стол переговоров, а не принимать решения по территории Украины без ее участия.