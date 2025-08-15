Норвегія надає Україні додаткові 84 млн євро на підготовку до зими

Норвегія виділить додаткові майже 84 млн євро на допомогу Україні з імпортом природного газу перед новим опалювальним сезоном.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у пресслужбі уряду Норвегії.

Норвегія виділить 1 млрд крон – майже 83 млн євро – на допомогу Україні з імпортом газу перед зимою 2025-26 років.

"Прездент Зеленський просив нас допомогти забезпечити стабільність електропостачання й опалення в Україні перед наступною зимою. Я дуже радий, що ми можемо позитивно відгукнутися на це прохання", – прокоментував міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Перед цим Норвегія надавала Україні мільярд крон на закупівлю газу у березні 2025 року.

Кошти виділяються у межах масштабної норвезької програми підтримки України Nansen і знову будуть надані через Європейський банк з реконструкції і розвитку, отримувачем буде НАК "Нафтогаз".

З 2022 року Норвегія надала на закупівлі газу для України 385 млн євро.

Раніше цього тижня повідомили, що "Нафтогаз" і ЄБРР підписали рекордну для України угоду про кредит на 500 мільйонів євро на закупівлю газу.

Також Норвегія спільно зі Швецією і Данією виділять близько 500 млн доларів на постачання Україні американської зброї за новим механізмом PURL.