Норвегия предоставляет Украине дополнительные 84 млн евро на подготовку к зиме

Норвегия выделит дополнительные почти 84 млн евро на помощь Украине с импортом природного газа перед новым отопительным сезоном.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе правительства Норвегии.

Норвегия выделит 1 млрд крон – почти 83 миллионов евро – на помощь Украине с импортом газа перед зимой 2025-26 годов.

"Президент Зеленский просил нас помочь обеспечить стабильность электроснабжения и отопления в Украине перед следующей зимой. Я очень рад, что мы можем положительно откликнуться на эту просьбу", – прокомментировал министр иностранных дел Эспен Барт Эйде.

Ранее Норвегия предоставила Украине миллиард крон на закупку газа в марте 2025 года.

Средства выделяются в рамках масштабной норвежской программы поддержки Украины Nansen и снова будут предоставлены через Европейский банк реконструкции и развития, получателем будет НАК "Нафтогаз".

С 2022 года Норвегия выделила на закупку газа для Украины 385 млн евро.

Ранее на этой неделе сообщили, что "Нафтогаз" и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение о кредите на 500 миллионов евро на закупку газа.

Также Норвегия совместно со Швецией и Данией выделят около 500 млн долларов на поставки Украине американского оружия по новому механизму PURL.