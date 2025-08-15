У Придністров’ї просять владу Молдови не скорочувати кількість спецдільниць на виборах

У Придністров'ї закликала владу Молдови не зменшувати кількість виборчих дільниць для мешканців регіону з громадянством Молдови.

Про це повідомляє МОСТ, пише "Європейська правда".

Влада невизнаного Придністров’я звернулася до ЦВК Молдови із закликом зберегти ту ж кількість дільниць для голосування мешканців регіону на молдовських виборах, що й у 2021 році – 41.

"Парламент" Придністров’я у своїй заяві стверджує, що їм нібито надходять численні звернення від людей та організацій, які стурбовані чутками про можливе скорочення кількості дільниць, і що зменшення їхньої кількості без об’єктивних причин "буде виглядати як дискримінація та може завдати удару по міжнародній репутації Молдови".

Нагадаємо, парламентські вибори у Молдові відбудуться 28 вересня та загрожують приходом до влади проросійських сил.

Нещодавно президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання у вибори.

Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові, що пройдуть 28 вересня.