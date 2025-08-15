В Приднестровье просят власти Молдовы не сокращать количество специзбирательных участков на выборах

В Приднестровье призвали власти Молдовы не уменьшать количество избирательных участков для жителей региона с гражданством Молдовы.

Об этом сообщает МОСТ, пишет "Европейская правда".

Власти непризнанного Приднестровья обратились к ЦИК Молдовы с призывом сохранить то же количество участков для голосования жителей региона на молдавских выборах, что и в 2021 году – 41.

"Парламент" Приднестровья в своем заявлении утверждает, что к ним якобы поступают многочисленные обращения от людей и организаций, обеспокоенных слухами о возможном сокращении количества участков, и что уменьшение их количества без объективных причин "будет выглядеть как дискриминация и может нанести удар по международной репутации Молдовы".

Напомним, парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября и грозят приходом к власти пророссийских сил.

Недавно президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в выборы.

Смотрите подробное объяснение "ЕвроПравды" о планах Кремля на выборы в Молдове, которые пройдут 28 сентября.