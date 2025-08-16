Мелоні підтвердила: Трамп підтримав італійську ідею про гарантії безпеки для України

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, коментуючи переговори президента США Дональда Трампа з господарем Кремля Владіміром Путіним заявила про "проблиски миру", а також наголосила на важливості гарантій безпеки для України.

Про це йдеться в заяві італійської прем’єрки, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Мелоні, після переговорів Трампа з Путіним на Алясці з’явилась можливість для укладення мирної угоди.

"Я вважаю позитивним, що для України з'являються проблиски миру. Досягнення угоди, як і раніше, є складним, але, нарешті, можливим, особливо після багатомісячного глухого кута на лінії фронту", – йдеться в заяві Мелоні.

Водночас очільниця уряду Італії наголосила, що тільки Україна зможе вести переговори на своїх умовах і на своїй території.

При цьому, за її словами, ключовим питанням залишається питання гарантій безпеки для України, щоб запобігти новому російському вторгненню.

"І саме в цьому аспекті найцікавіші новини були зафіксовані в Анкориджі", – додала Мелоні.

Тільки сильні та надійні гарантії в цьому питанні можуть запобігти новим війнам та агресії, переконана італійська прем’єрка.

Мелоні додала, що Трамп сьогодні підтримав італійську ідею гарантій безпеки для України на основі статті 5 НАТО.

"Відправною точкою пропозиції є визначення положення про колективну безпеку, яке дозволило б Україні розраховувати на підтримку всіх своїх партнерів, включаючи США, готових вжити заходів у разі нового нападу. На цьому етапі переговорів європейські держави залишаються єдиними у своїй підтримці України", – підкреслила вона.

Як резюмувала Мелоні, шлях до миру нелегкий, але важливо, що він обраний.

Як відомо, ЗМІ повідомили, що Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України "у стилі п'ятої статті" Північноатлантичного договору, але не в межах НАТО.

Повідомляли також, що Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Відомо, що у понеділок президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".