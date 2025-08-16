Трамп узгодив з Путіним безпекові гарантії для України "як у НАТО" – джерела

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і європейські союзники обговорювали безпекові гарантії для України "у стилі п'ятої статті" Північноатлантичного договору, але не в межах НАТО.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє CNN, також це підтверджує джерело "Європейської правди".

Неназваний європейський посадовець сказав CNN, що європейські посадовці та президент США у розмові після перемовин Трампа з очільником Кремля на Алясці обговорювали можливе надання Україні безпекових гарантій "у стилі статті 5" у рамках потенційної мирної угоди.

При цьому, зазначив співрозмовник, про залучення НАТО у ці потенційні гарантії не йдеться. Конкретні деталі пропозиції невідомі.

Джерело "Європейської правди", поінформоване про хід переговорів, підтвердило таку пропозицію обговорення і уточнило, що під час телефонних переговорів це звучало у формулюванні "non-NATO article 5 security guarantees".

"Цю ідею на переговорах запропонувала американська сторона як одну із гарантій безпеки для України, начебто погоджену на Алясці з Путіним", – додало джерело.

Як повідомлялося, Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню. Також відомо, що у понеділок Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

