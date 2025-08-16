Мелони подтвердила: Трамп поддержал итальянскую идею о гарантиях безопасности для Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя переговоры президента США Дональда Трампа с хозяином Кремля Владимиром Путиным, заявила о "проблесках мира", а также подчеркнула важность гарантий безопасности для Украины.

Об этом говорится в заявлении итальянского премьера, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Мелони, после переговоров Трампа с Путиным на Аляске появилась возможность для заключения мирного соглашения.

"Я считаю позитивным, что для Украины появляются проблески мира. Достижение соглашения, как и раньше, является сложным, но, наконец, возможным, особенно после многомесячного тупика на линии фронта", – говорится в заявлении Мелони.

В то же время глава правительства Италии подчеркнула, что только Украина сможет вести переговоры на своих условиях и на своей территории.

При этом, по ее словам, ключевым вопросом остается вопрос гарантий безопасности для Украины, чтобы предотвратить новое российское вторжение.

"И именно в этом аспекте самые интересные новости были зафиксированы в Анкоридже", – добавила Мелони.

Только сильные и надежные гарантии в этом вопросе могут предотвратить новые войны и агрессию, убеждена итальянская премьер.

Мелони добавила, что Трамп сегодня поддержал итальянскую идею гарантий безопасности для Украины на основе статьи 5 НАТО.

"Отправной точкой предложения является определение положения о коллективной безопасности, которое позволило бы Украине рассчитывать на поддержку всех своих партнеров, включая США, готовых принять меры в случае нового нападения. На данном этапе переговоров европейские государства остаются едиными в своей поддержке Украины", – подчеркнула она.

Как резюмировала Мелони, путь к миру нелегкий, но важно, что он выбран.

Как известно, СМИ сообщили, что Трамп и европейские союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины "в стиле пятой статьи" Североатлантического договора, но не в рамках НАТО.

Сообщалось также, что Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Известно, что в понедельник президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".