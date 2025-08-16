Глава МЗС Естонії: війна в Україні триває, бо Путін не визнає розпаду СРСР

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна переконаний, що головною причиною того, що розв’язана РФ війна досі триває є те, що господар Кремля Владімір Путін не хоче змиритись із розпадом СРСР.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника естонського зовнішньополітичного відомства наводить ERR.

Коментар глави естонського МЗС з’явився у контексті того, що на переговорах Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці не було досягнуто домовленості про припинення вогню в Україні.

Тсахкна заявив, що справедливий і міцний мир в Україні може початися тільки з повного припинення бойових дій і беззастережного припинення вогню.

"Єдиним реальним критерієм успіху є те, чи припинить Путін свою агресію", – наголосив він.

Міністр зазначив, що Росія відхилила пропозицію про припинення вогню і замість цього розпочала нові ракетні та дронові удари по українських містах.

Тсахкна попередив, що Путін намагається виграти час.

"Ми не повинні йому цього давати", – продовжив він, закликаючи до посилення тиску на Росію, включаючи жорсткіші санкції, а також до збільшення підтримки України.

"Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність, але ми також розраховуємо на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів", – додав Тсахкна.

Коментуючи п'ятничну пресконференцію Путіна і Трампа, естонський міністр зазначив, що згадки російського лідера про так звані "першопричини" війни, включаючи вимоги, висунуті в 2022 році, підтверджують, що його цілі залишаються незмінними.

"У зв'язку з цим ми підтверджуємо свою позицію: основною причиною цієї війни є нездатність Путіна прийняти розпад Радянського Союзу", – заявив він.

Міністр закордонних справ наголосив, що справедливий і тривалий мир повинен поважати міжнародне право, включаючи територіальну цілісність і суверенітет України.

"Естонія продовжуватиме надавати повну підтримку Україні та працювати над підвищенням вартості агресії", – пообіцяв Тсахкна.

Раніше висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас також заявила, що Путін затягує мирні переговори і не має наміру завершувати війну найближчим часом.

Водночас Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Також відомо, що у понеділок президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні. Про що Трамп домовився на Алясці".