Каллас: Путін не хоче припиняти війну й затягує переговори, треба посилити санкції

Володар Кремля Владімір Путін затягує мирні переговори і не має наміру завершувати війну найближчим часом, тому, щоб змусити Росію до миру, ЄС продовжить підтримувати Україну та тиснути на РФ, у тому числі шляхом підготовки 19-го пакету санкцій.

Про це 16 серпня повідомила висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас, текст заяви якої був переданий "Європейській правді".

Каллас не вірить у готовність Путіна завершити війну та закликає до збільшення тиску.

"Сувора реальність полягає в тому, що Росія не має наміру закінчувати цю війну найближчим часом. Навіть під час зустрічі делегацій Росія здійснила нові атаки проти України", – йдеться в заяві.

Каллас відмітила, що "Путін продовжує затягувати переговори і сподівається вийти сухим з води. Він залишив Анкорідж, не зробивши жодних зобов’язань щодо припинення вбивств".

"США мають силу змусити Росію вести серйозні переговори. ЄС працюватиме з Україною та США, щоб російська агресія не досягла успіху і щоб будь-який мир був стійким". Москва не закінчить війну, доки не усвідомить, що не може її продовжувати", – нагадала висока представниця ЄС.

"Тому Європа і надалі підтримуватиме Україну, у тому числі працюючи над 19-м пакетом санкцій проти Росії", – підкреслила Кая Каллас.

На її думку, "справжня першопричина війни полягає в імперіалістичній зовнішній політиці Росії, а не у вигаданому дисбалансі в європейській архітектурі безпеки".

Як повідомлялося, Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню. Також відомо, що у понеділок Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

