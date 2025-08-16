Глава МИД Эстонии: война в Украине продолжается, потому что Путин не признает распад СССР
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна убежден, что главной причиной того, что развязанная РФ война до сих пор продолжается, является то, что хозяин Кремля Владимир Путин не хочет смириться с распадом СССР.
Как сообщает "Европейская правда", заявление главы эстонского внешнеполитического ведомства приводит ERR.
Комментарий главы эстонского МИД появился в контексте того, что на переговорах Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске не было достигнуто соглашения о прекращении огня в Украине.
Тсахкна заявил, что справедливый и прочный мир в Украине может начаться только с полного прекращения боевых действий и безоговорочного прекращения огня.
"Единственным реальным критерием успеха является то, прекратит ли Путин свою агрессию", – подчеркнул он.
Министр отметил, что Россия отклонила предложение о прекращении огня и вместо этого начала новые ракетные и дроновые удары по украинским городам.
Тсахкна предупредил, что Путин пытается выиграть время.
"Мы не должны ему этого давать", – продолжил он, призывая к усилению давления на Россию, включая более жесткие санкции, а также к увеличению поддержки Украины.
"Европа должна взять на себя большую ответственность, но мы также рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов", – добавил Тсахкна.
Комментируя пятничную пресс-конференцию Путина и Трампа, эстонский министр отметил, что упоминания российского лидера о так называемых "первопричинах" войны, включая требования, выдвинутые в 2022 году, подтверждают, что его цели остаются неизменными.
"В связи с этим мы подтверждаем свою позицию: основной причиной этой войны является неспособность Путина принять распад Советского Союза", – заявил он.
Министр иностранных дел подчеркнул, что справедливый и длительный мир должен уважать международное право, включая территориальную целостность и суверенитет Украины.
"Эстония будет продолжать оказывать полную поддержку Украине и работать над повышением стоимости агрессии", – пообещал Тсахкна.
Ранее высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас также заявила, что Путин затягивает мирные переговоры и не намерен завершать войну в ближайшее время.
В то же время Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.
Также известно, что в понедельник президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.
Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".