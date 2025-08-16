Сенатор Грем допустив завершення війни в Україні до Різдва за однієї умови

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що розв’язана РФ війна проти України може завершитись до Різдва за умови проведення тристоронньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським і главою Кремля Владіміром Путіним.

Про це сенатор написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Грем зазначив, що зберігає "обережний оптимізм" стосовно справдження його прогнозу.

"Якщо відбудеться зустріч між Трампом, президентом Зеленським і Путіним, то я з обережним оптимізмом сподіваюся, що ця війна закінчиться задовго до Різдва", – зауважив він.

Водночас, за його словами, якщо зустріч не відбудеться, "президент Трамп може застосувати жорсткі заходи щодо Путіна і тих, хто купує його нафту і газ".

Раніше висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас також заявила, що Путін затягує мирні переговори і не має наміру завершувати війну найближчим часом.

Водночас Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Також відомо, що у понеділок президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні. Про що Трамп домовився на Алясці".