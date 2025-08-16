Сенатор Грем допустил завершение войны в Украине до Рождества при одном условии

Американский сенатор-республиканец Линдси Грем заявил, что развязанная РФ война против Украины может завершиться до Рождества при условии проведения трехсторонней встречи между президентом США Дональдом Трампом, украинским лидером Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сенатор написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Грэм отметил, что сохраняет "осторожный оптимизм" относительно оправдания его прогноза.

"Если состоится встреча между Трампом, президентом Зеленским и Путиным, то я с осторожным оптимизмом надеюсь, что эта война закончится задолго до Рождества", – отметил он.

В то же время, по его словам, если встреча не состоится, "президент Трамп может применить жесткие меры в отношении Путина и тех, кто покупает его нефть и газ".

Ранее высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас также заявила, что Путин затягивает мирные переговоры и не намерен завершать войну в ближайшее время.

В то же время Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Также известно, что в понедельник президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".