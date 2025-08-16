Президент Литви після зустрічі Трампа з Путіним закликав до більшого тиску на РФ

Президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі американського лідера Дональда Трампа з господарем Кремля Владіміром Путіним закликав до більшого тиску на Росію.

Про це він написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

У контексті саміту на Алясці Науседа привітав зусилля Дональда Трампа щодо припинення війни, розв'язаної Росією.

Він також додав, що після заяви Трампа про готовність США надати гарантії безпеки Литва готова приєднатися до "коаліції рішучих".

"Оскільки Росія не виявляє бажання припинити війну в Україні, необхідно посилити тиск, зокрема запровадити жорсткіші міжнародні санкції. Вбивства невинних цивільних осіб повинні припинитися до початку переговорів про укладення мирної угоди", – підкреслив литовський президент.

Разом із нашими європейськими союзниками Литва продовжуватиме всіляко підтримувати зусилля президента Володимира Зеленського, резюмував він.

Як повідомлялося, Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Також відомо, що у понеділок Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".