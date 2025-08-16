Президент Литвы после встречи Трампа с Путиным призвал к большему давлению на РФ

Президент Литвы Гитанас Науседа после встречи американского лидера Дональда Трампа с хозяином Кремля Владимиром Путиным призвал к большему давлению на Россию.

Об этом он написал в Х, сообщает "Европейская правда".

В контексте саммита на Аляске Науседа приветствовал усилия Дональда Трампа по прекращению войны, развязанной Россией.

Он также добавил, что после заявления Трампа о готовности США предоставить гарантии безопасности Литва готова присоединиться к "коалиции решительных".

"Поскольку Россия не проявляет желания прекратить войну в Украине, необходимо усилить давление, в частности ввести более жесткие международные санкции. Убийства невинных гражданских лиц должны прекратиться до начала переговоров о заключении мирного соглашения", – подчеркнул литовский президент.

Вместе с нашими европейскими союзниками Литва будет продолжать всячески поддерживать усилия президента Владимира Зеленского, резюмировал он.

Как сообщалось, Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Также известно, что в понедельник Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

