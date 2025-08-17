Лавров обговорив результати саміту на Алясці з колегами з Туреччини та Угорщини

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров у суботу, 16 серпня, провів телефонні переговори зі своїми турецьким та угорським колегами щодо саміту між очільником Кремля Владіміром Путіним та президентом США Дональдом Трапом.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Телефонна розмова між Лавровим і міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом відбулася з ініціативи Туреччини.

"Міністри закордонних справ обмінялися думками щодо результатів зустрічі на високому рівні між Росією і США, що відбулася 15 серпня в Алясці", – йдеться в короткій заяві Міністерства закордонних справ РФ.

Лавров також провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійяртом, в ході якої "сторони обговорили питання, пов'язані з українською кризою в контексті результатів саміту Росія-США".

Зазначимо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав зустріч президентів РФ і США на Алясці та вважає, що тепер "світ став безпечнішим".

Перед зустріччю лідерів на Алясці він заявляв, що лідери ключових держав ЄС мали би "летіти до Москви" і теж говорити з Путіним, аби не залишитися осторонь процесу.

Також Орбан не підтримав спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України перед зустріччю на Алясці.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" Перемога Путіна, удар по Україні.