Орбан пояснив, чому не підписав спільну заяву ЄС перед самітом Трампа-Путіна

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримав спільну заяву Європейської ради, підготовлену від імені всіх глав держав та урядів ЄС напередодні зустрічі Трампа з Путіним, оскільки давати вказівки з "лави запасних" недоречно.

Про це Орбан написав у вівторок у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, документ намагався висунути умови для переговорів, на які лідерів ЄС навіть не запросили.

"Сам факт, що ЄС залишили осторонь, уже є досить сумним. Єдине, що могло б зробити ситуацію ще гіршою, – це якби ми почали давати вказівки з лави запасних", – написав Віктор Орбан.

Угорський прем’єр вважає, що замість коментувати зустріч США і Росії, європейським лідерам слід ініціювати власний саміт між Євросоюзом та Росією.

"Єдино розумною дією для лідерів ЄС є ініціювати саміт ЄС-Росія, за прикладом зустрічі США-Росія. Дайте шанс миру!" – написав угорський прем’єр.

Нагадаємо, очільники 26 держав-членів Європейського Союзу затвердили спільну заяву на підтримку України, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не поставив підпис під документом.

Як повідомляла "ЄП", президент Трамп розповів, як консультувався з прем’єр-міністром Угорщини щодо війни РФ проти України і її потенційних результатів.

Також президент США очікує, що його зустріч з господарем Кремля 15 серпня на Алясці буде "хорошою", проте не виключає й негативних результатів.