Орбан радіє через зустріч Трампа і Путіна: "тепер світ став безпечнішим"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан привітав зустріч президентів РФ і США на Алясці та вважає, що тепер "світ став безпечнішим".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Орбан заявив, що зустріч очільника Кремля і Дональда Трампа та розморозка відносин РФ і США є кроком, що знижує загрозу ядерної ескалації.

"Ми роками спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнували співпрацю між собою та обмінювалися недружніми заявами. Тепер це завершилося. Сьогодні світ став безпечнішим місцем, ніж був учора", – заявив прем’єр Угорщини.

Перед зустріччю лідерів на Алясці він заявляв, що лідери ключових держав ЄС мали би "летіти до Москви" і теж говорити з Путіним, аби не залишитися осторонь процесу.

Також Орбан не підтримав спільну заяву лідерів ЄС на підтримку України перед зустріччю на Алясці.

Нагадаємо, також цього тижня російська Служба зовнішньої розвідки звинуватила Єврокомісію у намірах "змінити режим у Будапешті" і привести до влади головного суперника чинного прем’єра Віктора Орбана – лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра.

Після того очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто підтвердив такі звинувачення, а Мадяр назвав заяву з Москви втручанням у внутрішню політику Угорщини.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" Перемога Путіна, удар по Україні.