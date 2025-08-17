Лавров обсудил результаты саммита на Аляске с коллегами из Турции и Венгрии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу, 16 августа, провел телефонные переговоры со своими турецким и венгерским коллегами по поводу саммита между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Телефонный разговор между Лавровым и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом состоялся по инициативе Турции.

"Министры иностранных дел обменялись мнениями по итогам встречи на высоком уровне между Россией и США, состоявшейся 15 августа в Аляске", – говорится в кратком заявлении МИД РФ.

Лавров также провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийяртом, в ходе которого "стороны обсудили вопросы, связанные с украинским кризисом в контексте результатов саммита Россия-США".

Отметим, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал встречу президентов РФ и США на Аляске и считает, что теперь "мир стал безопаснее".

Перед встречей лидеров на Аляске он заявлял, что лидеры ключевых государств ЕС должны были бы "лететь в Москву" и тоже говорить с Путиным, чтобы не остаться в стороне от процесса.

Также Орбан не поддержал совместное заявление лидеров ЕС в поддержку Украины перед встречей на Аляске.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" Победа Путина, удар по Украине.