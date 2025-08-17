ЗМІ: ЄС та США не затверджують заяву про торговельну угоду через цифрові правила

Європейський Союз і США затримують оприлюднення спільної заяви про торговельну угоду, досягнуту наприкінці липня, через суперечки щодо цифрових правил і термінів зниження мит.

Про це пише Financial Times із посиланням на слова обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

Представники ЄС заявили, що розбіжності щодо формулювань, пов'язаних з "нетарифними бар'єрами", до яких, за попередніми заявами США, належать цифрові правила Євросоюзу, є однією з причин затримки спільної заяви.

Спочатку очікувалося, що заява буде опублікована через кілька днів після того, як 27 липня в Шотландії президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент США Дональд Трамп оголосили про досягнення угоди щодо мит.

Два посадовці ЄС заявили, що США хочуть залишити відкритим питання щодо можливих поступок щодо Закону про цифрові послуги, який зобов'язує великі технологічні компанії більш жорстко контролювати свої платформи.

Єврокомісія, своєю чергою, заявила, що пом'якшення цих правил є червоною лінією.

Однак представник США заявив, що його країна продовжує "обговорювати питання цифрових торговельних бар'єрів з нашими торговельними партнерами, і ЄС погодився вирішити ці питання після укладення нашої попередньої угоди".

Як зазначається, Єврокомісія також очікувала, що Трамп підпише указ про зниження мит на автомобілі з ЄС, що експортуються до США, з 27,5% до 15% до 15 серпня, але представник США зазначив, що це не відбудеться до ухвалення спільної заяви.

"Дії, що стосуються коригування будь-яких тарифних ставок, таких як тарифи за розділом 232 [що застосовуються до автомобілів], будуть здійснені після остаточного узгодження спільних заяв з торговельними партнерами, з якими ми досягли домовленостей", – заявив він.

За словами брюссельських посадовців, ще однією перешкодою для підписання спільної заяви ЄС і США є напруженість навколо термінів.

Адміністрація Трампа вимагає чітких термінів, коли американська риба та продукти харчування, такі як кетчуп, печиво, какао та соєва олія, отримають кращий доступ до ринку, а також коли ЄС знизить мита на американські промислові товари.

Однак країни ЄС стверджують, що неможливо встановити точні терміни для внутрішніх процедур затвердження, зокрема тому, що ще не вирішено, як саме будуть внесені законодавчі зміни для скорочення бюрократії для американських імпортерів.

"Ми взяли на себе політичні зобов'язання, які маємо намір виконати, за умови, що вони [США] зроблять те саме першими – саме в такому порядку", – сказав один з посадовців ЄС.

Американський посадовець, своєю чергою, зазначив, що "як і у випадку з Великою Британією, адміністрація Трампа та ЄС домовилися про рамки всеосяжної угоди. Обидві сторони чітко заявили під час укладення угоди, що багато деталей буде опрацьовано пізніше".

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

