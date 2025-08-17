СМИ: ЕС и США не утверждают заявление о торговом соглашении из-за цифровых правил

Европейский Союз и США задерживают обнародование совместного заявления о торговом соглашении, достигнутом в конце июля, из-за споров о цифровых правилах и сроках снижения пошлин.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Представители ЕС заявили, что разногласия по формулировкам, связанным с "нетарифными барьерами", к которым, по предварительным заявлениям США, относятся цифровые правила Евросоюза, являются одной из причин задержки совместного заявления.

Изначально ожидалось, что заявление будет опубликовано через несколько дней после того, как 27 июля в Шотландии президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп объявили о достижении соглашения по пошлинам.

Два чиновника ЕС заявили, что США хотят оставить открытым вопрос о возможных уступках по Закону о цифровых услугах, который обязывает крупные технологические компании более жестко контролировать свои платформы.

Еврокомиссия, в свою очередь, заявила, что смягчение этих правил является красной линией.

Однако представитель США заявил, что его страна продолжает "обсуждать вопросы цифровых торговых барьеров с нашими торговыми партнерами, и ЕС согласился решить эти вопросы после заключения нашего предварительного соглашения".

Как отмечается, Еврокомиссия также ожидала, что Трамп подпишет указ о снижении пошлин на автомобили из ЕС, экспортируемые в США, с 27,5% до 15% до 15 августа, но представитель США отметил, что это не произойдет до принятия совместного заявления.

"Действия, касающиеся корректировки любых тарифных ставок, таких как тарифы по разделу 232 [применяемые к автомобилям], будут осуществлены после окончательного согласования совместных заявлений с торговыми партнерами, с которыми мы достигли договоренностей", – заявил он.

По словам брюссельских чиновников, еще одним препятствием для подписания совместного заявления ЕС и США является напряженность вокруг сроков.

Администрация Трампа требует четких сроков, когда американская рыба и продукты питания, такие как кетчуп, печенье, какао и соевое масло, получат лучший доступ к рынку, а также когда ЕС снизит пошлины на американские промышленные товары.

Однако страны ЕС утверждают, что невозможно установить точные сроки для внутренних процедур утверждения, в частности потому, что еще не решено, как именно будут внесены законодательные изменения для сокращения бюрократии для американских импортеров.

"Мы взяли на себя политические обязательства, которые намерены выполнить, при условии, что они [США] сделают то же самое первыми – именно в таком порядке", – сказал один из чиновников ЕС.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

