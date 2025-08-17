МЗС України та Фінляндії узгодили позиції перед зустріччю "коаліції рішучих"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у неділю, 17 серпня, провів телефонну розмову зі своєю фінською колегою Еліною Валтонен і скоординував позиції перед зустріччю лідерів країн "коаліції рішучих".

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Сибіга заявив, що під час розмови вони узгодили позиції напередодні засідання "коаліції рішучих" та контактів на високому рівні, які відбудуться наступного тижня.

"Я поінформував свою колегу про поточну ситуацію на полі бою та зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну. Я наголосив, що безпека має бути на першому місці і що припинення вбивств є абсолютно необхідною умовою для успіху будь-якої дипломатії", – розповів Сибіга.

Також він подякував Фінляндії за послідовну підтримку України.

"Я висловив вдячність президенту Стуббу за його особисті зусилля з досягнення справжнього миру для України", – додав Сибіга.

Зустріч проходитиме під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Засідання відбудеться у відеоформаті.

Нагадаємо, Макрон після саміту Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці анонсував засідання "коаліції рішучих".

Повідомляли також, що у понеділок президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні. Про що Трамп домовився на Алясці".