МИД Украины и Финляндии согласовали позиции перед встречей "коалиции решительных"

Министр иностранных дел Андрей Сибига в воскресенье, 17 августа, провел телефонный разговор со своей финской коллегой Элиной Валтонен и скоординировал позиции перед встречей лидеров стран "коалиции решительных".

Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Сибига заявил, что во время разговора они согласовали позиции накануне заседания "коалиции решительных" и контактов на высоком уровне, которые состоятся на следующей неделе.

"Я проинформировал свою коллегу о текущей ситуации на поле боя и усилиях, направленных на то, чтобы заставить Россию прекратить войну. Я подчеркнул, что безопасность должна быть на первом месте и что прекращение убийств является абсолютно необходимым условием для успеха любой дипломатии", – рассказал Сибига.

Также он поблагодарил Финляндию за последовательную поддержку Украины.

"Я выразил благодарность президенту Стуббу за его личные усилия по достижению настоящего мира для Украины", – добавил Сибига.

Встреча пройдет под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Заседание состоится в видеоформате.

Напомним, Макрон после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске анонсировал заседание "коалиции решительных".

Сообщалось также, что в понедельник президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".