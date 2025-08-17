Зеленський летить у Брюссель, де зустрінеться з фон дер Ляєн

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 17 серпня, прибуде в Брюссель, де проведе зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили в Європейській комісії.

Зеленський та фон дер Ляєн 17 серпня проведуть перемовини в Брюсселі та вийдуть до ЗМІ.

"Президент фон дер Ляєн зустрінеться з президентом Зеленським у неділю, 17 серпня, та проведе спільну прес-конференцію", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

За даними "Європейської правди", літак Зеленського вилетів з Польщі біля 12:150 за Києвом та направляється у Брюссель.

Як писали ЗМІ, європейські лідери хочуть відправити до Вашингтона в понеділок, 18 серпня, на зустріч президентів України та США своїх "важковаговиків" для підтримки Києва.

Мова йшла про президента Фінляндії Александра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".